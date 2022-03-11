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Білоруська армія не готова до наступу на територію України, - Арестович

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Білоруська армія не готова до наступу на територію України, - Арестович
Війська Білорусі не хочуть йти в наступ на територію України.

Про це під час телемарафону заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашими даними, зараз білоруська армія не готова до вступу на територію України. Просто офіцери, солдати принципово саботують таку можливість", - сказав він.

За словами Арестовича, навіть якщо такий наказ буде, то білоруські військові його або проігнорують, або виконуватимуть його неефективно.

"Не варто чекати бойової активності від білоруської армії не тому, що вони боягузи, а тому що вони не хочуть цього робити", - сказав радник глави ОП.

Арестович зазначив, що вся білоруська армія це 45-47 тисс військових. З них боєздатні лише 17 тис. Найбільш боєздатною є 103-тя вітебська повітряно-десантна дивізія, але настрої всередині неї далекі від наступальних.

Читайте: Білоруську армію буде знищено, якщо Лукашенко віддасть наказ про вторгнення в Україну, - Арестович

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    та это понятно....., лучше зацените видос )))
    https://twitter.com/i/status/1502346166566014980
  • Совестно за Брата
    Если бы кацапы зашли бы в Киев, то БульбаФюрер был ты тут как тут.
  • Андрей Войтович
    На пальцах: со всех 38-й и 103-й можно собрать лишь по одной БТГр. Аналогично со 120-й и 11-й.
    ВСЁ. Аж целых 4 БТГр.
    О мотивации молчу, её нет. На всё потешное войско наберётся пара сотен отменных дегенератов, готовых сдохнуть за вИликую раису и таракана.
    Вот чью отправку приветствовал бы, так это мусорских банд типа омона и собра. Чтобы этих мразей замочили, всех до одного, в первом бою. Ни капли не жаль будет.
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