Білоруська армія не готова до наступу на територію України, - Арестович

Війська Білорусі не хочуть йти в наступ на територію України.

Про це під час телемарафону заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашими даними, зараз білоруська армія не готова до вступу на територію України. Просто офіцери, солдати принципово саботують таку можливість", - сказав він.

За словами Арестовича, навіть якщо такий наказ буде, то білоруські військові його або проігнорують, або виконуватимуть його неефективно.

"Не варто чекати бойової активності від білоруської армії не тому, що вони боягузи, а тому що вони не хочуть цього робити", - сказав радник глави ОП.

Арестович зазначив, що вся білоруська армія це 45-47 тисс військових. З них боєздатні лише 17 тис. Найбільш боєздатною є 103-тя вітебська повітряно-десантна дивізія, але настрої всередині неї далекі від наступальних.

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