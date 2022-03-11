Відсьогодні ми знаємо на 100%, що Україна буде членом ЄС, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде членом ЄС.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Відсьогодні ми, українці, знаємо на 100%, що Україна буде членом ЄС. Тепер це питання часу. Якщо до початку війни ми гіпотетично мріяли про те, що колись ми станемо членом Євросоюзу, то тепер ми однозначно станемо ним. Ми працюватимемо над тим, щоб це сталося якнайшвидше", - наголосив він.

За словами Кулеби, Україна хотіла би отримати політичне визнання статусу кандидату вже на цій зустрічі лідерів ЄС.

"Однак якщо порівняти з нашими очікуваннями три тижні тому, то те, що відбулося минулої ночі – це революція, яка ставить наше членство у ЄС на рейки. Нас поставили на рейки і наш потяг поїхав у бік Європейського Союзу", - додав він.

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