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Відсьогодні ми знаємо на 100%, що Україна буде членом ЄС, - Кулеба

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Відсьогодні ми знаємо на 100%, що Україна буде членом ЄС, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде членом ЄС.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Відсьогодні ми, українці, знаємо на 100%, що Україна буде членом ЄС. Тепер це питання часу. Якщо до початку війни ми гіпотетично мріяли про те, що колись ми станемо членом Євросоюзу, то тепер ми однозначно станемо ним. Ми працюватимемо над тим, щоб це сталося якнайшвидше", - наголосив він.

За словами Кулеби, Україна хотіла би отримати політичне визнання статусу кандидату вже на цій зустрічі лідерів ЄС.

"Однак якщо порівняти з нашими очікуваннями три тижні тому, то те, що відбулося минулої ночі – це революція, яка ставить наше членство у ЄС на рейки. Нас поставили на рейки і наш потяг поїхав у бік Європейського Союзу", - додав він.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    Это сюжет из цикла "Бычье мое". Оцените историю. Чорт приехал в ночное время на блок-пост. В процессе проверки документов начал бычиться и снимать на видео блок-пост. На просьбу не снимать начал хамить и продолжал снимать. После чего был задержан и сдан в СБУ, как человек снимавший блок-посты в военное время. И чуть не забыл, что имя этого черта - Александр Куницкий. Это народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который просто чорт и бык. И одно из лиц партии власти. Кстати, недавно он приехал на заседание своего комитета ВР в Харьков и нарушил правила ПДД на том самом перекрёстке, где Зайцева убила на машине людей. Вот такой замечательный депутат есть в партии "Слуга народа". Будем им гордиться и ставить в пример для подражания?

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  • Ivan Pidbujpata
    Нам потрібне важке озброєння.і то багато.
  • Долгова
    Таке, що доки бідлота та мразота при владі, разом з корупціонерами, ніяке ЄС нам не світить.
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