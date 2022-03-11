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Deutsche Bank заявив про згортання роботи в Росії

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Deutsche Bank заявив про згортання роботи в Росії
Deutsche Bank у п'ятницю заявив, що згортає свою роботу в Росії і не буде розпочинати нових проєктів на території держави-агресора.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано на сайті банку.

"Deutsche Bank суттєво зменшив свою присутність в Росії з 2014 року. Ми перебуваємо в процесі згортання нашого бізнесу в Росії, що залишився, і допомагаємо нашим неросійським клієнтам у скороченні їхніх операції. Ніякого нового бізнесу в Росії не буде", – заявив банк.

Банку довелося пояснювати свою позицію після того, як у ЗМІ потрапив лист його гендиректора Крістіана Зевінга до співробітників. У ньому він заявив, що Deutsche Bank не може піти з Росії повністю, тому що "це суперечить нашим цінностям" і в Росії залишаються клієнти банку, які не можуть моментально закрити свій бізнес.

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Топ коментарі

  • Александр Юр
    Останній, хто буде уходити з росії, за собою хай вимкне світло.
  • Яукр
    Штати мабуть за яйки придавили фашиків.
  • Sirenko Dmytro
    https://t.me/D7_channel/5595

    Мабуть найкрасивіше - поки що - відео з цієї війни!
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