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В Ірпені затримали вже 26 мародерів, – мер. ВIДЕО

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В Ірпені затримали вже 26 мародерів, – мер. ВIДЕО
Їх відправляють на "виправні роботи" в тероборону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці мер міста Олександр Маркушин.

"До уваги всіх тих, то намагається нажитися на людському горі. Ми затримали в Ірпені вже 26 мародерів. Їх одразу відправляємо на так звані "виправні роботи" в тероборону. Хочу попередити всіх, в Ірпені не місце мародерам і кожен, хто спробує пограбувати магазин чи житло ірпінців буде суворо покараний!" - наголошує мер Ірпеня.

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Топ коментарі

  • Slav Slv
    Краще мародерів вбивати на місці. Покидьків треба нищити. Як кацапів.
  • Larissa Kora 56c14f78
    Пару трійку розстріляти, інші замисляться чи варто
  • Tierre
    Мародерів в терроборону? Ще й зброю покидькам видають???
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