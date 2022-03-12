Через санкції росіяни втратили близько 100 тис. робочих місць, - Центр протидії дезінформації
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.
Мережа ресторанів McDonald's забезпечувала роботою 62 тис. росіян;
корпорація PepsiCo — 20 тис. росіян;
IKEA — 15 тис.;
Inditex — 9 тис.;
KPMG — 4500;
PWC — 3700;
H&M — 3500;
LVMH — 3500;
L'Oreal — 2200;
Starbucks — 2000.
"Всього станом на 11.03.22 про звільнення з країни або часткову, або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній. Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян. А за прогнозом, до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян! Для більшості з них починається епоха виживання. Тепер вони зможуть замислитись навіщо ця війна і ті, хто її почав?" - йдеться в повідомленні.