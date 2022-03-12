Через санкції росіяни втратили близько 100 тис. робочих місць, - Центр протидії дезінформації

Внаслідок агресії РФ проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тис. робочих місць.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

Мережа ресторанів McDonald's забезпечувала роботою 62 тис. росіян;

корпорація PepsiCo — 20 тис. росіян;

IKEA — 15 тис.;

Inditex — 9 тис.;

KPMG — 4500;

PWC — 3700;

H&M — 3500;

LVMH — 3500;

L'Oreal — 2200;

Starbucks — 2000.

"Всього станом на 11.03.22 про звільнення з країни або часткову, або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній. Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян. А за прогнозом, до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян! Для більшості з них починається епоха виживання. Тепер вони зможуть замислитись навіщо ця війна і ті, хто її почав?" - йдеться в повідомленні.

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