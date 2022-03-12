ЗСУ знищили 13 батальйонно-тактичних груп. Ще 49 повністю чи частково втратили боєздатність, - Буданов
17 47236
Станом на 11 березня армія окупантів повністю втратила 13 батальйонно-тактичних груп. Ще 49 повністю чи частково втратили боєздатність.
Про це заявив голова управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.
Він зазначив: ""18 батальйонно-тактичних груп повністю втратили свою боєздатність, ще 13 повністю знищено. 31 батальйонно-тактична група за два тижні фактично втратила боєздатність. Це страшні втрати, яких росіяни ніколи ще не мали", – зазначив Буданов.