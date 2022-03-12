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ЗСУ знищили 13 батальйонно-тактичних груп. Ще 49 повністю чи частково втратили боєздатність, - Буданов

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ЗСУ знищили 13 батальйонно-тактичних груп. Ще 49 повністю чи частково втратили боєздатність, - Буданов
Станом на 11 березня армія окупантів повністю втратила 13 батальйонно-тактичних груп. Ще 49 повністю чи частково втратили боєздатність.

Про це заявив голова управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Він зазначив: ""18 батальйонно-тактичних груп повністю втратили свою боєздатність, ще 13 повністю знищено. 31 батальйонно-тактична група за два тижні фактично втратила боєздатність. Це страшні втрати, яких росіяни ніколи ще не мали", – зазначив Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 353 танки, 1165 броньованих машин, 57 літаків, 83 гелікоптери

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Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    Сухопутні москальські війська, наша армія перемеле. Велика проблема, це авіація.
  • Ivan Pidbujpata
    Мене одного напрягають бравурні реляції ? Ніби вже війну виграли хоч насправді ситуація складна! На півдні взагалі непевна
  • Urs
    По напрямкам дій - таке:
    Північ: Цілком здравою є теза про накопичення агресором сил для рішучого штурму Києва, для чого противник стягує до Києва рештки 1, 2 та 35 армій. Можна предположити, що ворог спробує якщо не оточити нашу столицю, то, принаймні, перерізати основні магістралі до міста та нанести місту якомога більші руйнування дистанційними засобами (я б порадив оборонцям Києва в першу чергу нищити 2с19 та ТОС). Шансів взяти Києва у ворога - десь біля 0, але у плані наробити біди - дивимось на Харків та Маріуполь. Думку пана Купера щодо раптової атаки ЗСУ в неочікуваному місті я коментувати не буду, сюрприз - значить сюрприз. Тим більше, БТГр 1 армії і, насамперед, тилові колони, потерпають від атак Холодного Яру та гетьманців Виговського.
    Північний Схід: уклін українським ССО за розгром штабної колони 41 армії та відправку до пекла начштабу цієї армії генерала Герасимова. Відмінна робота, вовкулаки. Думаю, що це гени характерників, а не іноземні інструктори. Наші завжди так вміли, не було де показувати. Думаю, що група ССО ЗСУ, між іншим, провела раптову позапланову атестацію штабу 41 армії та усунула з посад бездарне керівництво. Тут би людям грамоту від кадрового органу 41 армії якусь… Рештки 41 армії намагаються з'єднатися хоч з кимось з 36 армії десь в Чернігівській області.
    Тим часом рештки 4 тд (Кантемирівської) застрягли під Охтиркою без шансів кудись просунутися.
    В тилах 2 та 41 армій на комунікаціях активно діють підрозділи ЗСУ та ТрО, ускладнюючи життя окупантам. Купер їх дії оцінює як «дороги блоковано». Я вже радив киянам вшанувати Суми. Гарнізон міста усвідомлює, що обороною війни не виграти, і проводить рейди по тилах противника навколо міста, чим, знову ж таки, знижує ворожі шанси під Києвом і полегшує стан оборонців Чернігова. Молодці, хлопці-дівчата!
    Під Харковом життя налагоджується. Там козаки отамана Сірка добряче ввалили в правий фланг 6 армії, котра рештками почала відповзати через Балаклею та Ізюм кудись південніше, паралельно намагаючись якось зупинити піхоту князя Мономаха. Лише за допомоги 8 та 20 армій це їй вдалося. Дві останні мусили забрати частину військ з-під Маріуполя та Волновахи.
    6 армія тим часом не засвоїла урок та отримала під Чугуєвим ще один удар від нащадків Сірка, втратила назавжди БТГр 138 омсбр та вилетіла з міста. 6 армія попри гучну назву - лише 2 бригади, котрі дихають на ладан. Хлопці, вам час в полон або до дому, ви вчитися не хочете.
    Схід: сепари, 8 та 20 армія (всі, хто не воює з піхотою Мономаха) не спромоглися прорвати української оборони, стоять там, де і були.
    Південь: пан Купер вважає, що жодних наступальних дій на цьому напрямку чекати не варто через великі втрати у агресора. Окупованим містам ні на секунду через це не легше, але.
    Командує 58 армією генерал Зусько. Судячи з того, що генерал вже підставив під удар 42 вертольоти на Чорнобаївському аеродромі, бездарно спалив БТГр 7 дшд під Вознесенськом, потім ще одну (від 20 мсд) - під Миколаєвим, угрупованням на цьому напрямку керує той ще військовий талант. Джерела повідомляють, що саме 58 армія (дислокована в Чечні і Дагестані) є кращою в ЗС РФ, а Зусько - найталановитіший з російських командувачів сьогодення. А гірші у них тоді хто, як це - відмінник бойової і політичної? Коротше, як генералу не дадуть ще 4-5 свіжих БТГр, то з наступом у нього нічого не вийде. Які там Миколаїв-Одеса?!
    І тут ми отримуємо загадку з оперативного мистецтва з підвищеним логічним навантаженням: чому військові частини ЗС РФ діють не під орудою своїх командувачів мирного часу, а на різних напрямках у складі зовсім різних угруповань? Правильна відповідь - а фіг його знає. Саме тому генерал Зусько не може взяти сам у себе в 42 мсд жодної БТГр тому, що ця дивізія опинилася … на півночі України. Виходячи з оцінки ситуації пред'являть за Маріуполь слід саме Зуську.
    Замість епілогу:
    ЖОДНЕ з'єднання ЗСУ НЕ БУЛО РОЗБИТЕ за два тижні війни;
    план операції ЗС РФ сконав, тривають пошуки плану Б;
    резервів угруповання вторгнення немає;
    явна перевага ЗСУ в логістиці над логістикою агресора; хто з читачів ближче до українських військових логістів - цьомкніть там їх, люди роблять величезний внесок у перемогу.
    Том Купер в темі розбирається, його тексти читати можна, це об'єктивний погляд із-за кордону на наші події. Погляд цінний тим, що Купер не зобов'язаний бути патріотом України та взагалі плекати до нас симпатії.
    Прогноз Пенсіонінформбюро: ракетні удари по Луцьку, Коростеню, Овручу та Житомиру, політ бульбенфюрера за поребрик ************ до думки про початок «банзай-штурму» Києва (автор терміну - Костянтин Машовець) на фоні вторгнення ЗС РБ по двох напрямках - Ковель-Львів та Коростень-Житомир. На інших напрямках пару днів має бути відносно спокійно.
    Маріуполь, тримайся!
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