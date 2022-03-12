Окупанти заявили, що Запорізька АЕС знаходиться у власності Росатому
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Виконувач обов'язків голови "Енергоатому" Петро Котін розповів, що на Запорізькій АЕС зібрали персонал і повідомили, що тепер станція знаходиться у власності "Росатому".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
"Сьогодні представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, забрали менеджмент. Вони прізвища свої не називають – кажуть лише, що вони є представниками військово-цивільної адміністрації.
Вони заявили менеджменту, що це зараз станція "Росатому", і більше вона Україні не належить - мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів "Росатому", - розповів Котін.