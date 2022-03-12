Росія засекретила можливий рівень безробіття, - радник глави МВС Денисенко
Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
"Перше, що ми повинні знати про рівень санкцій і що відбувається – Росія засекретила можливий рівень безробіття", - сказав він.
Денисенко пояснив, що у Кремлі просто побоялися публічно сказати, наскільки відсотків у Росії збільшиться безробіття через санкції. Незалежні аналітики повідомили, що мовитись буде про плюс 10%.
Другий момент – росіяни у своїх "оптимістичних" прогнозах говорять, що падіння їхнього ВВП тільки через санкції у 2022 році буде 8% і це буде "оптимістичний сценарій". У 2023 році вони думають, що вийдуть на 1% росту, зауважив Денисенко.
"Тобто фактично це буде величезний провал російської економіки. Повністю. І це тільки загальні цифри", – зазначив радник міністра внутрішніх справ України.