Володін, Зюганов та Вексельберг потрапили під нові персональні санкції США
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Російський олігарх Віктор Вексельберг, лідер КПРФ Геннадій Зюганов та спікер Держдуми В'ячеслав Володін опинилися під новими санкціями Сполучених Штатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у прес-релізі Міністерства фінансів США
Американський Мінфін розкрив дані, проти кого було введено новий пакет санкцій США.
Обмеження поширюються на Володіна, Зюганова та Вексельберга за сприяння війні Володимира Путіна проти України.