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Володін, Зюганов та Вексельберг потрапили під нові персональні санкції США

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Володін, Зюганов та Вексельберг потрапили під нові персональні санкції США
Російський олігарх Віктор Вексельберг, лідер КПРФ Геннадій Зюганов та спікер Держдуми В'ячеслав Володін опинилися під новими санкціями Сполучених Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у прес-релізі Міністерства фінансів США

Американський Мінфін розкрив дані, проти кого було введено новий пакет санкцій США.

Обмеження поширюються на Володіна, Зюганова та Вексельберга за сприяння війні Володимира Путіна проти України.

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Шимус
  • Bob Fayn
    кажуть Жирік вийшов з коми..взнає новини знову в кому впаде
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