Викрадення мера Мелітополя Федорова - це тактика терористів ІДІЛ, - звернення Зеленського до українців 11 березня. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 11 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення українського президента розміщено на його телеграм-каналі.

"Сьогодні кожен здобуває Україні славу на своєму місці. Показує світу, хто такі українці і яку ми маємо силу. Стоїмо! Тримаємось! Переможемо!", - підкреслив Зеленський.