Польща збільшує військові витрати та чисельність армії

Польський Сейм прийняв закон "Про захист Вітчизни", яким збільшується витрати на оборону та майже в три раз збільшується чисельність армії.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє "Європейська правда", про на своїй сторінці у фейсбуці написав польський прем’єр Матеуш Моравецький.

"Сейм Польщі сьогодні ухвалив закон "Про захист Вітчизни". За ухвалення проекту проголосували 450 депутатів - ніхто не був проти (і лише 5 депутатів утрималися від голосування).

У цей непростий час війни, яка йде за нашим східним кордоном, серед похмурих образів насильства, ми пробиваємо приклади солідарності та спільної турботи про безпеку Польщі та усієї Європи",- написав він.

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Наразі законопроект чекає розгляд у Сенаті та підпис президента Анджея Дуди.

Як зазначається, цей законопроект був розроблений ще у минулому році і безпосередньо не стосується нинішньої агресії РФ.

Законопроект передбачає вже з наступного року збільшує фінансування армії з нинішніх 2% до 3% ВВП. Планується випуск спеціальних фінансових інструментів, що дозволять профінансувати це підвищення.

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В свою чергу чисельність армії планується збільшити з нинішніх 110 тисяч до 250 тисяч та окремо 50 тисяч військ територіальної оборони.

Також ліквідовується норма, що 50% витрат на оборону має бути направлено підприємствам військової сфери, що спрощує закупівлі іноземної зброї.

Також законопроект спрощує співпрацю армії із волонтерами.

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