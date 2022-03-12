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Ключові російські провайдери відключені від міжнародного обміну трафіком

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Ключові російські провайдери відключені від міжнародного обміну трафіком
Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про те, що ключові російські провайдери відключені від міжнародного обміну трафіком

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.

"Прощавай, швидкий інтернет для Росії. Кілька годин тому LINX (London Internet Exchange) підтвердив відключення ключових провайдерів РФ (Ростелеком, Мегафон) від міжнародного обміну трафіком. Тепер трафік піде через Азію, отже очікуються джиттер, затримки, падіння пінгів", - відзначив він. 

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Ключові російські провайдери відключені від міжнародного обміну трафіком 01

Топ коментарі

  • ZhIP
    Российская экономика начала обгонять русский военный корабль.
  • - ШПАЕВ -
  • Lenny Tailor
    Контрпропаганда на зомбованих діє дуже слабо. А ось шкода від херового інету буде дуже болючою.
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