Влада РФ поставила країну за межі глобального світу, почавши війну проти України, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що курс долара в Росії виросте ще більше.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія буде позбавлена нормальної можливості торгувати з країнами "Великої сімки". Чим менше доларів заробить російський бізнес, і чим менше податків отримає російська держава, тим менше можливостей буде у російських військових, щоб вбивати наших людей", - наголосив Зеленський.
Президент наголосив, що почавши війну проти України влада Росії поставила країну за межі глобального світу.
Також Зеленський зазначив, що в московських обмінниках долар сягав навіть позначки у 200 рублів, і це тільки початок дії міжнародних санкцій.
Він пояснив, що через заборону ввезення доларів, буде дефіцит валюти і курс буде рости ще більше.