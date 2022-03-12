Влада РФ поставила країну за межі глобального світу, почавши війну проти України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що курс долара в Росії виросте ще більше.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія буде позбавлена нормальної можливості торгувати з країнами "Великої сімки". Чим менше доларів заробить російський бізнес, і чим менше податків отримає російська держава, тим менше можливостей буде у російських військових, щоб вбивати наших людей", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що почавши війну проти України влада Росії поставила країну за межі глобального світу.

Також Зеленський зазначив, що в московських обмінниках долар сягав навіть позначки у 200 рублів, і це тільки початок дії міжнародних санкцій.

Він пояснив, що через заборону ввезення доларів, буде дефіцит валюти і курс буде рости ще більше.

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