Визначено переможця конкурсу на ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!"

Оголошено переможця народного голосування за ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!".

Про це у Telegram повідомляє "Укрпошта", інформує Цензор.НЕТ.

"За роботу українського художника Бориса Гроха проголосувало понад 1700 людей з 8 тисяч усіх голосів!

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Залишається лиш завершити організаційні питання та передати ескіз у друк.

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Тож не будемо гаяти часу! Беремось до роботи, щоб найближчим часом ви вже змогли скористатися маркою й відправили тому, кому потрібно", - йдеться в повідомленні.

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