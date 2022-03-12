Новини • Війна

Визначено переможця конкурсу на ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!"

25 28919
Оголошено переможця народного голосування за ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!".

Про це у Telegram повідомляє "Укрпошта", інформує Цензор.НЕТ.

"За роботу українського художника Бориса Гроха проголосувало понад 1700 людей з 8 тисяч усіх голосів!

Залишається лиш завершити організаційні питання та передати ескіз у друк.

Тож не будемо гаяти часу! Беремось до роботи, щоб найближчим часом ви вже змогли скористатися маркою й відправили тому, кому потрібно", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Автором легендарного вислову "Русский военный корабль - иди нах#й" є український воїн з Черкащини Роман Грибов. ФОТО

Визначено переможця конкурсу на ескіз для поштової марки Русский военный корабль, иди на#уй! 01

Топ коментарі

  • - ШПАЕВ -
  • Rino Onix
    Коштовна марка для любої колекції.
  • Bagamias
    Показал знакомым чехам. Хотят купить. Есть смысл их продавать дорого, как еще один способ собрать денег - на армию, на помощь гражданским, походу есть на что.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини