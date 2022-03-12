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Білоруси розбирають залізничні колії та копають протитанкові рови, бо не хочуть участі своєї країни у війні, - мер Луцька Поліщук

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Білоруси розбирають залізничні колії та копають протитанкові рови, бо не хочуть участі своєї країни у війні, - мер Луцька Поліщук
Більшість білорусів не підтримує участі їхньої держави у війні.

Про це заявив мер Луцька Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

Жителі Волинської області мають родичів, друзів чи знайомих в Білорусі, які, за словами мера, запевняють, що перешкоджають майбутнім діям білоруської армії у разі їх приєднання окупантів:

"Вони повідомляють нам про те, що білоруси, небажаючи допустити участі Білорусі і кровопролиття, людських жертв, вже сьогодні самовільно здійснюють такі дії, як розбирання залізничних колій для того, щоб не можна було підвезти техніку; копання протитанкових ровів, щоб танки не могли йти", - розповів Поліщук.

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Топ коментарі

  • Urs
    на расии уже поздно. У беларусов еще есть шанс, если только уже без лавочек. Но временное окно сужается, и через несколько месяцем могут пойти паровозом вместе с рф. А у санкций нет тумблера "вкл-выкл". Вспомните Джексона-Вэника. Сколько десятилетий действовал?
  • vadyan
    У беларуси сейчас только один нормальный вариант выхода из сложившейся ситуации, к сожалению маловероятный - это армейский переворот с переходом на сторону народа, арестом военного преступника лукашенка и переходом на сторону Украины. Да, будет больно, будут жертвы и надо делать это прямо сейчас, но иначе при любых прочих раскладах крах росии засосет беларусь за собой, а это кризис, санкции и изоляция на десятилетия
  • Rino Onix
    В России также как в Беларуси есть только один шанс спасти свою экономику это поменять власть.
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