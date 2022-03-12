Авіація ЗСУ здійснила до 10 вильотів по колонах окупантів, проведено близько 10 повітряних боїв, сили ППО збили 1 літак та 4 гелікоптери, - Командування Повітряних Сил

Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило інформацію про результати протидії російським окупантам у повітрі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Командування Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні відзначається: "11 березня, група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації здійснили до десяти нальотів на колони ворожої техніки, під час яких нанесла потужні ракетно-бомбові удари по броньованій техніці та живій силі рашистів.

Винищувальна авіація Повітряних Сил ЗС України на літаках Су-27 та МіГ-29 за значної чисельної переваги противника провела до десяти повітряних боїв на кількох напрямках і повернулась без втрат. По ворожих літаках було випущено дев’ять ракет "повітря-повітря" середньої та малої дальності. Очікуємо гарних новин!"

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"Як от від зенітних ракетних підрозділів Бук-М1 та С-300, які нині вразили п’ять повітряних цілей: безпілотний літальний апарат "Форпост" та чотири гелікоптери окупантів. Втім, інформація ще уточнюється.

Також, є інформація від протиповітряної оборони оперативного командування "Північ" про ураження рашистського винищувача-бомбардувальника Су-34 на Чернігівщині.

Цей день запам’ятається зухвалою провокацією російських фашистів, які обстріляли літаками з території України мирні білоруські села, з метою звинуватити у цьому Повітряні Сили Збройних Сил України. Мета – очевидна!"", - зазначається у повідомленні.

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