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На Сумщині перебуває 104 полонених російських окупанти, - керівник ОВА Живицький. ВIДЕО

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Минулої доби на території Сумської області в полоні перебували 104 російські загарбники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуку керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Станом на 11 березня на Сумщині перебуває 104 полонених військовослужбовців рф... з яких 74 у наявності, 1 - поміняний, а 29 полонених передали до Полтавської області", - написав Живицький.

Керівник ОВА також виклав відео з узятими в полон ворогами, серед яких є солдати-строковики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 250-300 російських строковиків перебувають у полоні в Україні

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Топ коментарі

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Что значит 29 передали Полтавской области?) Должны были? Система взаимозачетов?)))
  • Urs
    По бартеру. На один бетер на ходу для теробороны.
  • Włodek Rudnicky
    Відрубати руки - і к мамє в рашку! нічого годувати і гріти сволоту!
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