На Сумщині перебуває 104 полонених російських окупанти, - керівник ОВА Живицький. ВIДЕО

Минулої доби на території Сумської області в полоні перебували 104 російські загарбники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуку керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Станом на 11 березня на Сумщині перебуває 104 полонених військовослужбовців рф... з яких 74 у наявності, 1 - поміняний, а 29 полонених передали до Полтавської області", - написав Живицький.

Керівник ОВА також виклав відео з узятими в полон ворогами, серед яких є солдати-строковики.

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