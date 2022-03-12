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Зеленський та Байден провели найдовшу телефонну розмову, - CNN

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Зеленський та Байден провели найдовшу телефонну розмову, - CNN
Президент США Джо Байден провів найдовшу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Більшість дзвінків Байдена і Зеленського з моменту вторгнення коливалося в діапазоні від 30 до 40 хвилин, цей був трохи довшим, оскільки Байден наголосив, що США намагаються призупинити нормальні торговельні відносини з Росією, щоб покарати Кремль", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розмова тривала 49 хвилин.

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Топ коментарі

  • Сергей Муляр 01baaef9
    СССР в гробу сам охуавает от того как быстро рассея закапывает сама себя, СССР хоть и был под санкциями но не настолько экономика была глобализированна с миром, эти глобализированны на 90% если не на 95%, ВСЕ завязано на западных технологиях, тачки, самолеты, агросектор, животноводство, энергетический сектор, та даже сраная лампочка экономка и та западная, будут нефть и газ менять на продовольствие! А БОЛЬШЕ ИМ И НЕХЕР ПРЕДЛОЖИТЬ! В Войнушку идиоты решили поиграть.
  • Руслан Жгун
    на самом деле, если немного знать историю, становится предельно ясно, что нет такого унижения и нет такой степени рабства, какой руцкий мужик не смог бы стерпеть ... эта страна, начиная с Владимирского княжества, фактически построенна на рабском менталите холопов, но, тут вопрос в рашистских "элитках", которые грабили казну чтобы загорать на пляжах Испании, в своем домике, а не среди быдла в Анапе ... поэтому будет вопрос, как эти касты рашастана себе проявят, смогут ли они сковырнуть хана Путина или он их задавит какими-то хунвейбинами ... а нам это время нужно держатся, время на нашей стороне .... и санкции нужно увеличивать и закрывать пути их обхода, в первую очередь нашим политикам нужно за этим следить, иначе эффект будут лишь на словах, а в рашастан снова поедут белорашисткие креветки, и все в том же духе .... еще один момент - нужно оказывать огромное общественное давление (через соцсети, рассылки) на частные компании, которые пока не вышли с рашастна, это критично важно!
  • время
    Смерть окупантам!
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