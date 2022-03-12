Зеленський та Байден провели найдовшу телефонну розмову, - CNN
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Президент США Джо Байден провів найдовшу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Більшість дзвінків Байдена і Зеленського з моменту вторгнення коливалося в діапазоні від 30 до 40 хвилин, цей був трохи довшим, оскільки Байден наголосив, що США намагаються призупинити нормальні торговельні відносини з Росією, щоб покарати Кремль", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що розмова тривала 49 хвилин.