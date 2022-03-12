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Стратегією Туреччини залишається підтримка України без загрози зв’язкам із Москвою

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Стратегією Туреччини залишається підтримка України без загрози зв’язкам із Москвою
Вторгнення Росії в Україну сплутало геополітичні розрахунки країн усього світу. Туреччину, країну-члена НАТО, що балансує між Києвом і Москвою, війна змушує зробити важкий вибір.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише науковий співробітник Інституту національних стратегічних досліджень Національного університету оборони США Джеффрі Менкофф у статті для Foreign Policy.

Зараз президент Реджеп Таїп Ердоган намагається максимально утримати Туреччину від сьогоднішнього конфлікту та розширити власний простір для маневру. Наразі стратегією Ердогана залишається підтримка України без загрози зв’язкам з Москвою.

У довгостроковій перспективі сам хід війни значно вплине на те, як Анкара підтримуватиме цей баланс. Не в останню чергу вибір залежатиме від сильної та консолідованої підтримки України з боку НАТО та невдач РФ на фронті.

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Топ коментарі

  • Pan Lipko
    Він про рибку з'їсти?
  • Azer Huseynov
    Турки хотят чтобы росия выдохлась по максимуму, и естественно так же хотят надоить росию по максимуму. Еще им очень важно чтобы завершилось строительство и передача технологий АЭС на юге Турции. Чем слабее росия, тем на большие уступки ей придется идти в торговле и в Сирии. Есть еще личное неприятие Эрдогана к оккупации Крыма и гонениям крымских татар.
  • Max Kozak
    Литва?? На. Международной арене больше всех поддержали англичане, именно они дали толчок всем остальным странам..оружие.. санкции и т.п. Именно они были первыми и во всем подталкивают остальных. Польша, в свою очередь, приняла большую часть наших беженцев и практически всех обеспечила необходимыми условиями. Так что не словом а делом. А поддержка Литвы ... весь мир поддерживает.. а толку от этого
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