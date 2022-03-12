Стратегією Туреччини залишається підтримка України без загрози зв’язкам із Москвою

Вторгнення Росії в Україну сплутало геополітичні розрахунки країн усього світу. Туреччину, країну-члена НАТО, що балансує між Києвом і Москвою, війна змушує зробити важкий вибір.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише науковий співробітник Інституту національних стратегічних досліджень Національного університету оборони США Джеффрі Менкофф у статті для Foreign Policy.

Зараз президент Реджеп Таїп Ердоган намагається максимально утримати Туреччину від сьогоднішнього конфлікту та розширити власний простір для маневру. Наразі стратегією Ердогана залишається підтримка України без загрози зв’язкам з Москвою.

У довгостроковій перспективі сам хід війни значно вплине на те, як Анкара підтримуватиме цей баланс. Не в останню чергу вибір залежатиме від сильної та консолідованої підтримки України з боку НАТО та невдач РФ на фронті.

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