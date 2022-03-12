Брехнею на Радбезі ООН Росія знову вистрілила собі в ногу, - Кислиця

Росія, скликавши засідання Ради Безпеки ООН з приводу "військово-біологічної діяльності США на території України", знову вистрілила собі в ногу.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, виступаючи у п’ятницю на Радбезі, інформує Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми добре знаємо, що маніакальна одержимість, з якою путін фантазує про неіснуючу біологічну чи хімічну зброю чи інші загрози в Україні, дуже небезпечна. Це насправді може вказувати на те, що Росія готує ще одну жахливу операцію "під чужим прапором", - сказав дипломат.

При цьому він звернувся до російського представника: "Що ще ви збираєтеся використати проти України? Крилаті ракети, реактивні системи залпового вогню, важкі авіабомби? Усе це ми вже відчули. Що далі? Аміак, фосфор? І яка буде наступна ціль? Ще один житловий будинок? Ще один пологовий будинок? Ще одна школа? А може, ще один об’єкт культурної спадщини?"

Кислиця зауважив, що документи та карти, вилучені українськими військовими у російських військовополонених, підтверджують, що бомбардування житлових масивів були сплановані заздалегідь. Полонені російські льотчики на пресконференції в Києві підтвердили, що свідомо скидали бомби на житлові квартали.

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"Скликавши це засідання, держава-агресор знову вистрілила собі в ногу", - заявив Кислиця, зазначивши, що ще очевиднішим стало "божевільне марення Путіна та його посіпак, у тому числі російської місії при ООН".

За словами представника України, Росії байдуже до безпеки власних громадян, як і до тисяч тіл російських солдатів, покинутих на полях України.

На його думку маніпулювання, до якого вдається Росія, поширюючи відверту брехню, є виявом неповаги до членів Ради Безпеки й підриває довіру до неї як до інституції.

"Насправді Радбез має розглядати воєнні злочини та злочини проти людяності, які російська федерація вчиняє щодня з 24 лютого 2022 року", - додав постпред.

Він звернувся до представника Росії, аби той попросив Москву звільнити викраденого загарбниками мера міста Мелітополя.

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Кислиця також зачитав кілька абзаців зі звернення 194 нобелівських лауреатів: "Висловлюємо нашу підтримку українському народові та вільній і незалежній Українській державі, яка зазнає російської агресії, що нагадує сумнозвісний напад нацистської Німеччини на Польщу в 1939 році (з використанням подібних трюків удаваної провокації) і на Радянський Союз у 1941 році… Ми шануємо витримку й силу українського народу".

Як повідомлялося, Росія скликала 11 березня Раду Безпеки ООН для "обговорення військово-біологічної діяльності США на території України".