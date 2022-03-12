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Окупанти розбомбили готель "Україна" у Чернігові, який був однією з візитівок міста

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У блокадному Чернігові в самому центрі міста російські окупанти розбомбили готель "Україна", який був однією з візитівок міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК Украина із посиланням на заяву наукового співробітника в Інституті історії України НАН України Сергія Шумила.

"Вони цілеспрямовано бомблять і знищують мирні цивільні об'єкти та інфраструктуру міста - лікарні, школи, дитячі садки, бібліотеки, готелі, стадіони, житлові багатоповерхові будинки..." - зазначив Шумило.

За його словами, відбувається цілеспрямоване і планомірне знищення стародавнього міста, історія якого налічує понад 1300 років.

"Прохання поширювати інформацію про "мирні спецоперації" російських окупантів, щоб світ знав правду", - додав він.

Окупанти розбомбили готель Україна у Чернігові, який був однією з візитівок міста 01

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Шумило також зазначив, що всі ці злочини повинні стати свідченням міжнародного трибуналу в Гаазі над російськими окупантами і особисто Путіним.

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