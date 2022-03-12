Блінкен і Кулеба обговорили підсумки зустрічі з Лавровим у Туреччині

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови обговорили підсумки зустрічі українського міністра з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомив американський держдепартамент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Держсекретар Ентоні Дж. Блінкен поговорив сьогодні з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити тристоронню зустріч міністра з головами МЗС Росії Сергієм Лавровим та Туреччини Мевлютом Чавушоглу", - йдеться у повідомленні.

Блінкен також ознайомив Кулебу з діями США їхніх партерів щодо нарощування тиску на Росію, "підтримки народу України в галузі безпеки, економічної та гуманітарної сфер".

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