Кабмін пропонує тимчасово скасувати акциз і знизити ставку ПДВ на пальне

Кабінет Міністрів ухвалив два рішення, які дозволять уникнути дефіциту пального на АЗС та стримати підвищення вартості ресурсу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Ми затвердили зміни до формули, за якою рахуємо максимальну дозволену ціну пального на заправках - збільшили ціну логістики та доплату до котирування у Північно-Західній Європі (NWE). Це дасть змогу мережам АЗС включати в розрахунок ті додаткові витрати, що виникли після переорієнтації постачання з білорусі та РФ на західний кордон України (Польщу, Румунію, Угорщину)", - зазначила Свириденко.

За її словами, зміна формули дає економічний стимул мережам завозити більше пального (за формулою розрахунку, яка була адекватною до війни, зараз везти нафтопродукти мережам невигідно).

Водночас, аби уникнути значного підвищення вартості ресурсу, уряд ухвалив ще одне рішення - подав до Верховної Ради законопроєкт про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це суттєво зменшить розмір податків, які донедавна становили більше половини роздрібної ціни, зауважила Свириденко.

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"Обидва рішення наберуть чинності одночасно. Нову формулу почнемо застосовувати, тільки-но Верховна Рада проголосує за зниження податків. В результаті мережі завезуть більше пального, а ціна не зросте", - спрогнозувала вона.

Міністерка нагадала, що подібні рішення раніше ухвалили в Польщі та інших країнах ЄС.

Перший віцепрем'єр-міністр запевнила, що влада й надалі уважно стежитиме за ситуацією на світовому ринку пального й коригуватиме ціну логістики та розмір доплати до котирування (премію), тільки-но вони зменшаться.

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"Розмір націнки українських мереж АЗС не зросте і залишиться на рівні, встановленому за кілька днів до початку російського вторгнення: 4,55 грн на літр бензинів та 5 грн на літр дизпалива", - запевнила Свириденко.

Як повідомлялося, 11 березня середні ціни на пальне в Україні становили: бензин A-95+ — 37,10 грн за літр, A-95 - 35,47, A-92 - 34,58, дизпальне - 34,65, автогаз - 18,83 грн за літр.