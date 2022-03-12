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Росія опрацьовує два варіанти ядерного шантажу, - Буданов

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Росія опрацьовує два варіанти ядерного шантажу, - Буданов
Російський агресор опрацьовує два варіанти ядерного шантажу, і в будь-якому випадку має намір звинуватити Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це розповів голова Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов.

"Ми маємо інформацію про розроблення двох варіантів. Який з них вони оберуть, це залежить лише від них. Перший - це масштабне підпалювання радіоактивних лісів, підніметься одразу радіоактивна хмара, і піде в напрямку, куди дме вітер. Друге - застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той самий. Що в першому, що в другому випадку російське керівництво має на меті звинуватити саме Україну, і саме ії "нацистські", "неонацистські" формування, яких тут насправді не існує", - розповів Буданов.

Він нагадав, що Росія не вперше вдається до ядерного шантажу. Уже був умисний обстріл блоків Запорізької атомної електростанції, а також ракетний удар по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого розташовується експериментальний ядерний реактор.

"Це все на меті має залякування. Тепер російське керівництво розуміє, що їхні плани швидкої кампанії провалилися, і вони переходять до ядерного шантажу", - сказав Буданов.

Голова ГУР наголосив, що в будь-якому разі, до якого б сценарію не схилилося російське керівництво, це буде ядерний тероризм, екоцид та екологічна катастрофа, яка зачепить як Європу, так і Росію. А найбільше постраждають Білорусь і Україна.

Також читайте: Світ має визнати Росію ядерним терористом, - Данілов

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Топ коментарі

  • Bob Fayn
    нагадує багатоповерхівку дім..коли горить квартира, а сусіди знаючи що займеться цілий дім ,сидять по своїх квартирах в надії шо їх мине..і поливають у себе гарячі стіни водичкою із стакана
  • Віктор Мирончук
    Якби хотіли підірвати то вже б зробили. А захопити і погрожувати то лише типу для виторгу. Ті вояки на ядерних об'єктах можуть там сидіти до старості в повному ігнорі. Спочатку пропаде зв' язок, потім почнуть я проблеми із здоров'ям А їхніх жінок... Будуть інші запліднювати
  • Прохожый
    расеянские тролли и "неравнодушные граждане" очень надеются на этот шантаж, прям визжат от нетерпения. Заодно уже петиции строчат чтоб по Англии и другим странам начать обстрел в ответ на санкции. Там уже мозга давно нету ни у кого, стали просто как обезьянки с гранатой...
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