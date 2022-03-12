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НАТО проведе масштабні військові навчання впритул до російського кордону

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НАТО проведе масштабні військові навчання впритул до російського кордону
У понеділок, 14 березня, НАТО розпочне масштабні військові навчання у Норвегії, за кілька сотень кілометрів від російського кордону.

Навчання отримали назву Cold Response 2022 (Холодна відповідь) і це найбільші навчання за участю військ НАТО цього року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Очікується, що участь в навчаннях візьмуть приблизно 30 000 військовослужбовців, 200 літаків і 50 суден із 27 країн.

Маневри дозволять західним державам відточити свої бойові навички в холодному кліматі Норвегії, в тому числі в Арктиці, на землі, на морі та в небі. Навчання відбудуться за кілька сотень кілометрів від російського кордону.

Хоча навчання були сплановані задовго до вторгнення Росії в Україну, тепер вони набувають додаткового значення через війну.

"Ці навчання надзвичайно важливі для безпеки Норвегії та її союзників. Ми будемо практикувати союзне посилення Норвегії", - заявив міністр оборони Норвегії Од Роджер Еноксен.

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Очікується, що навчання завершаться 1 квітня.

Топ коментарі

  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    приїздіть у Харків та проводьте"навчання"
    Тут швидко навчаться
  • Ksenia VB
  • jklpqrs
    Всеми этими штуками(кораблями к примеру, или F-16) надо уметь пользоваться. Учиться нужно годами. А ты хочешь сесть за штурвал самолета и лететь. Вопрос, куда? А учения нужны, чтобы оттянуть российские войска в ту сторону. Неплохо было бы, чтобы и Китай тоже это сделал. Война - это большое терпение, не выйдет вот так вот с налету ее выиграть.
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