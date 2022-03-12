НАТО проведе масштабні військові навчання впритул до російського кордону

У понеділок, 14 березня, НАТО розпочне масштабні військові навчання у Норвегії, за кілька сотень кілометрів від російського кордону.

Навчання отримали назву Cold Response 2022 (Холодна відповідь) і це найбільші навчання за участю військ НАТО цього року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Очікується, що участь в навчаннях візьмуть приблизно 30 000 військовослужбовців, 200 літаків і 50 суден із 27 країн.

Маневри дозволять західним державам відточити свої бойові навички в холодному кліматі Норвегії, в тому числі в Арктиці, на землі, на морі та в небі. Навчання відбудуться за кілька сотень кілометрів від російського кордону.

Хоча навчання були сплановані задовго до вторгнення Росії в Україну, тепер вони набувають додаткового значення через війну.

"Ці навчання надзвичайно важливі для безпеки Норвегії та її союзників. Ми будемо практикувати союзне посилення Норвегії", - заявив міністр оборони Норвегії Од Роджер Еноксен.

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Очікується, що навчання завершаться 1 квітня.