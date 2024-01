Масштаби втрат свідчать про повну непридатність російської армії, - експрем'єр Швеції Більдт

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Тут, у Вашингтоні, я чув підрахунки, що за два тижні приблизно чверть російської військової техніки під час вторгнення в Україну було знищено або виведено з ладу. З давніх військових часів пам’ятаю, що військова частина, яка має втрати на третину, вважається непридатною", - написав він у своєму Twitter.

I hear assessments here in DC that after two weeks up towards a quarter of 🇷🇺 military equipment in the 🇺🇦 invasion has been destroyed or disabled. I remember from my old military days that a military unit which has losses of a third is considered unusable. pic.twitter.com/Gbt8JHxErB