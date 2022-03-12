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Масштаби втрат свідчать про повну непридатність російської армії, - експрем'єр Швеції Більдт

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Масштаби втрат свідчать про повну непридатність російської армії, - експрем'єр Швеції Більдт
Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт назвав російську армію непридатною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Тут, у Вашингтоні, я чув підрахунки, що за два тижні приблизно чверть російської військової техніки під час вторгнення в Україну було знищено або виведено з ладу. З давніх військових часів пам’ятаю, що військова частина, яка має втрати на третину, вважається непридатною", - написав він у своєму Twitter.

Також читайте: Вторгнення РФ в Україну означатиме початок кінця ери Путіна, - ексглава МЗС Швеції Більдт

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Sлavko Sлavkoviч


    @Viaches50993743

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    2 год



    «У понеділок Instagram буде заблоковано у Росії. Це рішення відріже 80 мільйонів жителів Росії один від одного та від решти світу», - голова Instagram Адам Моссери
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ВСЯ КАЦАПСЬКА ЛАПОТНА ЖАЛЮГІДНА ТИПУ АРМІЯ ПОВНІСТЮ ПРИПИНИТЬ СВОЄ ЖАЛЮГІДНЕ ІСНУВАННЯ САМЕ В УКРАЇНІ...
  • Алекс Шевченко ff828393
    Армія кацапстану-це орда дикунів. Всі "досягнення" якої, "перемога" в Грузії, де кацапів було в 100 разів більше, розстріл беззбройних в Казахстані, та яскрава картинка на сруТВ.
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