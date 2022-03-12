Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Спроби окупантів оточити столицю тривають, проте наступ на місто призупинено, - голова ВА Києва Жирнов

35 60822
Спроби окупантів оточити столицю тривають, проте наступ на місто призупинено, - голова ВА Києва Жирнов
Голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов за підсумками попередньої доби зазначив, що наразі війська РФ призупинили наступальні дії на Київ, але від намірів оточити столицю не відмовилися.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Наразі противник призупинив наступальні дії на Київ, але від своїх намірів оточити столицю не відмовився. Ворог деморалізований та не має достатньо сил та засобів для наступу. Оборона Києва активна та змушує противника постійно нести втрати та перегруповуватися. Натомість від безсилля та злоби він продовжує варварські бомбардування наших міст", – сказав Жирнов.

Він зазначив, що "складними, але контрольованими" напрямками залишаються Житомирський та Вишгородський.

"Ми продовжуємо встановлювати блокпости, обладнувати опорні пункти, мінувати місцевість, обʼєкти на околицях та у місті", – розповів голова військової адміністрації Києва.

Він також попросив киян не ігнорувати повітряної тривоги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бліцкриг РФ провалився: загарбники розуміють, що Київ їм не взяти. СБУ перехопила розмову росіян. ВIДЕО

"Вчасно займайте укриття, надавайте допомогу тим, хто її потребує. Ми дали зрозуміти ординцям, що столиця їм не під силу", – сказав Жирнов.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Alex Vassago
    Якраз НІ, шановний.
    Час суцільних ліній окопів та цілих полів протитанкових їжаків минув.
    ******* війна - маневрена. І ніяких фронтів. Тим більш, що все зосереджено біля доріг.
  • Мистер Икс 00711c20
    Для окружения Киева нужно войск немерено а тем более войск ватных ,плюс надо иметь надёжный тыл ,ни того, ни другого у кацапов НЕТ а посему им ***** !
  • Andrii Pushkarchuk
    Які фронти, потєряшка? Ти згадав 41-й минулого століття?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини