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12 березня діятимуть понад 10 гуманітарних коридорів для евакуації населення. Повний перелік

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12 березня діятимуть понад 10 гуманітарних коридорів для евакуації населення. Повний перелік
Сьогодні, 12 березня 2022 року, українська сторона відкриє більше десятка гуманітарних коридорів в гарячі точки. По них доставлять допомогу і будуть евакуюватися люди в більш безпечні міста.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, сьогодні відкриваються наступні гуманітарні коридори:

  • Запоріжжя - Маріуполь;
  • Пологи - Запоріжжя;
  • Гостомель - Київ;
  • Казаровичі - Київ;
  • Микуличі - Київ;
  • Андріївка - Житомир;
  • Макаров - Житомир;
  • Бородянка - Житомир
  • Тростянець - Полтава;
  • Суми - Полтава;
  • Лебедин - Полтава;
  • Конотоп - Полтава;
  • Велика Писарівка - Полтава;
  • Краснопілля - Полтава.

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