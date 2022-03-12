12 березня діятимуть понад 10 гуманітарних коридорів для евакуації населення. Повний перелік

Сьогодні, 12 березня 2022 року, українська сторона відкриє більше десятка гуманітарних коридорів в гарячі точки. По них доставлять допомогу і будуть евакуюватися люди в більш безпечні міста.