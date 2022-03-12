Львівська 24-та бригада потребує допомоги з амуніцією для відправлення на передову
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2 батальйон 24 окремої механізованої бригади імені Данила Галицького потребує негайної допомоги.
Військові 2 батальйону відправляються на передову для захисту нашої Батьківщини, однак у терміновому порядку їм необхідна значна кількість амуніції. Зокрема, бронежилети, кевларові шоломи, жилети та інше, пише місцеве видання lviv1256.com, передає Цензор.НЕТ.
З проханням допомогти звернулись у самій бригаді. Усіх небайдужих просять звертатись за телефоном – 0975271159.