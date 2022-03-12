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Львівська 24-та бригада потребує допомоги з амуніцією для відправлення на передову

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Львівська 24-та бригада потребує допомоги з амуніцією для відправлення на передову
2 батальйон 24 окремої механізованої бригади імені Данила Галицького потребує негайної допомоги.

Військові 2 батальйону відправляються на передову для захисту нашої Батьківщини, однак у терміновому порядку їм необхідна значна кількість амуніції. Зокрема, бронежилети, кевларові шоломи, жилети та інше, пише місцеве видання lviv1256.com, передає Цензор.НЕТ.

З проханням допомогти звернулись у самій бригаді. Усіх небайдужих просять звертатись за телефоном – 0975271159.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Мда....
    Ну що тут скажеш без критики влади.
    Форму навіть не нашили. Броніки. Каски.
  • Gal
    Три роки ні тобі бронежилетів, ні тобі шоломів, ні Вільх з Нептунами. Зато ж як весело і по приколу було! А лижні прогулянки з шашликами які ж були... А тепер що, вже не весело, пілять, не прикольно?
  • Maksim Perepelitca
    А країна будувала дороги . .
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