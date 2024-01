Основна частина військ окупанта розташовується за 25 км від центру Києва, - Міноборони Великої Британії

Про це повідомляє НВ, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що бої на північний захід від української столиці тривають.

Елементи великої російської колони на північ від Києва розпорошилися, що може свідчити про спробу РФ оточити місто.

"Це також може бути спробою Росії зменшити свою вразливість перед українськими контратаками, які завдали значної шкоди російським силам", - йдеться у повідомленні.

Міста Харків, Чернігів, Суми та Маріуполь залишаються в оточенні і продовжують зазнавати сильних артилерійських обстрілів з боку Росії.

