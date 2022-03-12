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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 362 танки, 1205 броньованих машин, 58 літаків, 83 гелікоптери

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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 362 танки, 1205 броньованих машин, 58 літаків, 83 гелікоптери
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 12 тис. осіб,

танків ‒ 362 од,

ББМ ‒ 1205 од,

артилерійських систем –135 од,

РСЗВ - 62 од,

засоби ППО - 33 од,

літаків – 58 од,

гелікоптерів – 83 од,

автомобільної техніки - 585 од,

кораблі / катери - 3 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку бойових дій 31 БТГ РФ втратила боєздатність, спостерігається рух груп російських дезертирів до кордону, - Генштаб ЗСУ

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили в Генштабі ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • клаус хаус
  • J Jack 9877a296
    ЗСУ повністю розгромили 488 полк із Брянська.

    Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
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