Зеленський відкинув пропозицію прем'єра Ізраїлю Беннета прийняти умови Путіна, - ЗМІ
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет порекомендував президенту України Володимиру Зеленському прийняти умови Росії щодо припинення війни. Зокрема, визнання російського суверенітету над Кримом і закріплення нейтрального статусу України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК Україна, про це пише The Jerusalem Post.
За словами джерела видання в уряді України, Зеленський не погодився.
Джерело стверджує, що телефонна розмова була ініційована Беннетом.
"На вашому місці я б подумав про життя свого народу і прийняв пропозицію", - сказав Беннетт.
Зеленський дав коротку відповідь: "я вас зрозумів".
Джерело заявило, що Зеленському не сподобалася така порада від ізраїльського чиновника.
"Беннет сказав нам здатися. Ми не маємо наміру цього робити. Ми знаємо, що пропозиція Путіна - це тільки початок", - заявило джерело видання.