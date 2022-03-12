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Зеленський відкинув пропозицію прем'єра Ізраїлю Беннета прийняти умови Путіна, - ЗМІ

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Зеленський відкинув пропозицію прем'єра Ізраїлю Беннета прийняти умови Путіна, - ЗМІ
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет порекомендував президенту України Володимиру Зеленському прийняти умови Росії щодо припинення війни. Зокрема, визнання російського суверенітету над Кримом і закріплення нейтрального статусу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК Україна, про це пише The Jerusalem Post.

За словами джерела видання в уряді України, Зеленський не погодився.

Джерело стверджує, що телефонна розмова була ініційована Беннетом.

"На вашому місці я б подумав про життя свого народу і прийняв пропозицію", - сказав Беннетт.

 Зеленський дав коротку відповідь: "я вас зрозумів".

Джерело заявило, що Зеленському не сподобалася така порада від ізраїльського чиновника.

"Беннет сказав нам здатися. Ми не маємо наміру цього робити. Ми знаємо, що пропозиція Путіна - це тільки початок", - заявило джерело видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль продовжить зусилля, щоб перевести Україну і РФ "з поля бою за стіл переговорів", - прем'єр Беннет

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Пусть Израиль тогда примет условия Палестины 😁😁😁.
  • Денис Коновалов 4caafe82
    Ізраїльський нафталі баннет ІДІ *****
  • Николаев Юг
    Беннета - ПНХ
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