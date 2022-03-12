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Чернігів залишився без електрики, газу, води та опалення, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО

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Голова Чернігівської ОДА т а ОВА В’ячеслав Чаус показав зруйнований готель "Україна" та розповів про стан справ у місті.

Він розповів, що у Чернігові продовжуються ракетні удари по цивільній інфраструктурі, у тому числі з використанням авіації, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, Чернігів вранці залишився без електрики, газу, води та опалення, але міські служби займаються ремонтом.

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"Гинуть мирні люди, дуже багато хто отримав поранення. Ворог наносить удари туди, де військових немає і не було. Сьогодні ворог наніс удар по готелю "Україна". Готелю більше немає, але Україна є", - розповів він.

Топ коментарі

  • Николай Богусонов
    Харків став бандерівським і дуже русофобським. Бачив , як вигнали з укриття мужика, що шось там про Россію став клекотати..Так і мовили, от і іди до них..і трезуб тобі у дупу
  • Історик Воєнрук
    КАЦАПИ ПРИСТОСОВУТЬСЯ,ЗМІНЮЮТЬ ТАКТИКУ МОБІЛІЗУЮТЬСЯ,ЗГУРТОВУЮТЬСЯ НАВКОЛО ФЮРЕРА І ВПЕРТО ЙДУТЬ ДО СВОЄЇ МЕТИ-ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ ФІЗИЧНО. В ПОЛОН ВОНИ НЕ ЗДАЮТЬСЯ,НІЯКІ ВИНАГОРОДИ ,АГІТАЦІЯ ТА ВМОВЛЯННЯ НЕ ДІЮТЬ. ЗДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ВТРАТИВШИ БОЄЗДАТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ НАС. ЦЕ ТРЕБА ВРЕШТІ ЗРОЗУМІТИ,УСВІДОМИТИ І НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ НА ЇХ ПОВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИНИЩЕННЯ ПО ІНШОМУ НЕ БУДЕ. ВСЕ ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО. МЕНШЕ ПРЕС КОНФЕРЕНЦІЙ І БІЛЬШЕ КАЦАПСЬКИХ ТРУПІВ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
  • Rulya Kosh
    Славние місто, добрі люди!!!Чернігів,ти вистоїш!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🙏
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