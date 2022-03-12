Чернігів залишився без електрики, газу, води та опалення, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО

Голова Чернігівської ОДА т а ОВА В’ячеслав Чаус показав зруйнований готель "Україна" та розповів про стан справ у місті.

Він розповів, що у Чернігові продовжуються ракетні удари по цивільній інфраструктурі, у тому числі з використанням авіації, передає Цензор.НЕТ.

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Крім того, Чернігів вранці залишився без електрики, газу, води та опалення, але міські служби займаються ремонтом.

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"Гинуть мирні люди, дуже багато хто отримав поранення. Ворог наносить удари туди, де військових немає і не було. Сьогодні ворог наніс удар по готелю "Україна". Готелю більше немає, але Україна є", - розповів він.