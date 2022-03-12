Чернігів залишився без електрики, газу, води та опалення, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО
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Голова Чернігівської ОДА т а ОВА В’ячеслав Чаус показав зруйнований готель "Україна" та розповів про стан справ у місті.
Він розповів, що у Чернігові продовжуються ракетні удари по цивільній інфраструктурі, у тому числі з використанням авіації, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, Чернігів вранці залишився без електрики, газу, води та опалення, але міські служби займаються ремонтом.
"Гинуть мирні люди, дуже багато хто отримав поранення. Ворог наносить удари туди, де військових немає і не було. Сьогодні ворог наніс удар по готелю "Україна". Готелю більше немає, але Україна є", - розповів він.