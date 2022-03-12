Російські війська завдали ракетного удару по аеродрому під Кропивницьким
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Вранці 12 березня російські війська завдали ракетного удару по аеродрому в Кропивницькому. Вибухи були чутні по всьому місту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Кіровоградської обласної Військової адміністрації Андрія Райковича.
"Ракетами знову обстріляли Канатове. Ворог бив так, що здригався весь Кропивницький і території навколо", - зазначив він.
За його словами, область продовжує приймати біженців, з початку війни їх вже більше 43 тисяч.
Нагадаємо, аеродром Канатове під Кропивницьким вже був під обстрілами на початку березня.