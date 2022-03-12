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Російські війська завдали ракетного удару по аеродрому під Кропивницьким

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Російські війська завдали ракетного удару по аеродрому під Кропивницьким
Вранці 12 березня російські війська завдали ракетного удару по аеродрому в Кропивницькому. Вибухи були чутні по всьому місту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Кіровоградської обласної Військової адміністрації Андрія Райковича.

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"Ракетами знову обстріляли Канатове. Ворог бив так, що здригався весь Кропивницький і території навколо", - зазначив він.

За його словами, область продовжує приймати біженців, з початку війни їх вже більше 43 тисяч.

Нагадаємо, аеродром Канатове під Кропивницьким вже був під обстрілами на початку березня.

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Топ коментарі

  • Історик Воєнрук
    КАЦАПИ ПРИСТОСОВУТЬСЯ,ЗМІНЮЮТЬ ТАКТИКУ МОБІЛІЗУЮТЬСЯ,ЗГУРТОВУЮТЬСЯ НАВКОЛО ФЮРЕРА І ВПЕРТО ЙДУТЬ ДО СВОЄЇ МЕТИ-ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ ФІЗИЧНО. В ПОЛОН ВОНИ НЕ ЗДАЮТЬСЯ,НІЯКІ ВИНАГОРОДИ ,АГІТАЦІЯ ТА ВМОВЛЯННЯ НЕ ДІЮТЬ. ЗДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ВТРАТИВШИ БОЄЗДАТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ НАС. ЦЕ ТРЕБА ВРЕШТІ ЗРОЗУМІТИ,УСВІДОМИТИ І НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ НА ЇХ ПОВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИНИЩЕННЯ ПО ІНШОМУ НЕ БУДЕ. ВСЕ ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО. МЕНШЕ ПРЕС КОНФЕРЕНЦІЙ І БІЛЬШЕ КАЦАПСЬКИХ ТРУПІВ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
  • Підлога Маккартні
    Я вже писав, що в такий табір з великою ймовірністю прилетить крилата ракета. Якщо його побудують, наприклад, до закінчення війни. Гарантовано прилетить, не сумнівайтесь. Тому я б краще їх усіх розстріляв, але то моя особиста думка. Ще цю наволоч годувати, коли в Маріуполі людям нема що їсти і вони в десятиградусні морози сидять у підвалах, а ця скотина годована і п'є гарячий чай з пиріжками...
  • Юрій Вінгорськи
    не потрыбен нашим партнерам швидкий мир.
    потрыбна знищена економыка рф.
    а ми та наше життя ъм глибоко пох...й
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