Новини • Агресія Росії проти України, Війна

У Білорусі щонайбільше 10 тисяч солдат у боєздатних підрозділах, - Денисенко

20 96925
У Білорусі щонайбільше 10 тисяч солдат у боєздатних підрозділах, - Денисенко
Відкриття білоруського фронту поки не відбулося.

Про це під час телемарафону сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Із позитиву - відкриття білоруського фронту не відбулося. Найімовірніше, Лукашенко дуже боїться початку подібних бойових дій, він розуміє, що його час як президента Білорусі з цього моменту по суті буде закінчено. В Білорусі невелика армія, там всього 40 тис. людей. Боєздатних підрозділів, за різними оцінками, 5-8, щонайбільше 10 тисяч. Кинути цю армію сюди зараз, за цих умов - означає отримати кілька тисяч трун. Населення Білорусі категорично проти подібних авантюр", - сказав Денисенко.

Він нагадав, що згідно з недавнім опитуванням, проведеним у Білорусі, лише 3% респондентів підтримали вторгнення до Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мінську заявляють, що Лукашенко і Путін домовилися про постачання сучасних зразків військової техніки до Білорусі

"Думаю, Лукашенко буде робити все від нього залежне, щоб ніякого вторгнення з боку Білорусі наземного найближчим часом не було", - сказав Денисенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко bbc8e90f
    В Білорусі невелика армія, там всього 40 тис. людей. Боєздатних підрозділів, за різними оцінками, 5-8, щонайбільше 10 тисяч.

    Після 10 тисяч забули написати "людей". Нічого страшного, буває...
  • Ksenia VB
    Тому нехай і не лізуть. Краще би зі своєю владою розібрались. Чому вони ігнорують реальність і продовжують служити самозванцю ? Білоруси обрали іншого президента.
  • буков
    Так то так, але наші бойові бригади стоять і чекають на можливе вторгнення, а цих дві-три бригади давно би знищили москальню під умовним Мариком чи Києвом
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини