У Білорусі щонайбільше 10 тисяч солдат у боєздатних підрозділах, - Денисенко
Про це під час телемарафону сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
"Із позитиву - відкриття білоруського фронту не відбулося. Найімовірніше, Лукашенко дуже боїться початку подібних бойових дій, він розуміє, що його час як президента Білорусі з цього моменту по суті буде закінчено. В Білорусі невелика армія, там всього 40 тис. людей. Боєздатних підрозділів, за різними оцінками, 5-8, щонайбільше 10 тисяч. Кинути цю армію сюди зараз, за цих умов - означає отримати кілька тисяч трун. Населення Білорусі категорично проти подібних авантюр", - сказав Денисенко.
Він нагадав, що згідно з недавнім опитуванням, проведеним у Білорусі, лише 3% респондентів підтримали вторгнення до Україні.
"Думаю, Лукашенко буде робити все від нього залежне, щоб ніякого вторгнення з боку Білорусі наземного найближчим часом не було", - сказав Денисенко