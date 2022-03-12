Від початку війни окупанти вбили 79 українських дітей

За 16 днів війни в Україні вже загинуло 79 дітей та майже 100 поранено.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях. Ця цифра не є остаточною через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії.

Наразі зруйновано понад 280 навчальних закладів - 9 із них знищено повністю. У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів, у Сумській - 28, у Києві - 17 та понад 10 дитячих лікувальних установ.

У середньому за час війни окупантом щоденно руйнується 17 навчальних закладів. Таким чином, 7 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися через активні бойові дії на території України та цілеспрямоване руйнування таких закладів.

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