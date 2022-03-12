Окупанти викрали координаторку протестів у Мелітополі Гайсумову просто з мітингу, - активісти

Російські військові забрали з мітингу у Мелітополі координаторку щоденних акцій протесту в місті Ольгу Гайсумову, повідомили на її сторінці.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Гайсумової, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти викрали Ольгу Гайсумову просто з мітингу! Мелітополь, виходьте!" - йдеться у повідомленні.

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У місцевих телеграм-каналах теж повідомляють про це.

Наразі, у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області мешканці вийшли на мітинг із вимогою до окупантів – звільнити мера міста Івана Федорова.