Окупанти викрали координаторку протестів у Мелітополі Гайсумову просто з мітингу, - активісти
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Російські військові забрали з мітингу у Мелітополі координаторку щоденних акцій протесту в місті Ольгу Гайсумову, повідомили на її сторінці.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці Гайсумової, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти викрали Ольгу Гайсумову просто з мітингу! Мелітополь, виходьте!" - йдеться у повідомленні.
У місцевих телеграм-каналах теж повідомляють про це.
Наразі, у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області мешканці вийшли на мітинг із вимогою до окупантів – звільнити мера міста Івана Федорова.