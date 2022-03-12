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Окупанти викрали координаторку протестів у Мелітополі Гайсумову просто з мітингу, - активісти

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Окупанти викрали координаторку протестів у Мелітополі Гайсумову просто з мітингу, - активісти
Російські військові забрали з мітингу у Мелітополі координаторку щоденних акцій протесту в місті Ольгу Гайсумову, повідомили на її сторінці.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Гайсумової, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти викрали Ольгу Гайсумову просто з мітингу! Мелітополь, виходьте!" - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Свободу меру!", - мелітопольці вийшли на акцію протесту і вимагають від окупантів відпустити викраденого міського голову Федорова. ВIДЕО

У місцевих телеграм-каналах теж повідомляють про це.

Наразі, у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області мешканці вийшли на мітинг із вимогою до окупантів – звільнити мера міста Івана Федорова.

Топ коментарі

  • Solsky Wasyl
    терористи довбані, всіх не перекрадете і не повбиваєте, пупок розв"яжеться і досить скоро.
  • Иван Петров d4225322
    Главная проблема Росии на юге в том, что они не могут пообещать вообще никаких пряников. Россия международный изгой, который бомбит наши же города и ворует наши же товары из магазинов. Как к таким можно относится?
  • Виктор Дийнега
    Они доиграются что люди их будут рвать на куски как куриц гриль, голыми руками. У терпения есть пределы.
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