Беннет не пропонує Україні погодитися на вимоги РФ. Ізраїль закликає РФ адекватно оцінювати події, - Подоляк

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ.

Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ізраїль, прем’єр-міністр Нафталі Беннет, як і решта країн – умовних посередників, абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ. Це неможливо з військово-політичних причин. Навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події", - зауважив Подоляк.

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