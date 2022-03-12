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Беннет не пропонує Україні погодитися на вимоги РФ. Ізраїль закликає РФ адекватно оцінювати події, - Подоляк

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Беннет не пропонує Україні погодитися на вимоги РФ. Ізраїль закликає РФ адекватно оцінювати події, - Подоляк
Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ.

Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ізраїль, прем’єр-міністр Нафталі Беннет, як і решта країн – умовних посередників, абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ. Це неможливо з військово-політичних причин. Навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події", - зауважив Подоляк. 

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Топ коментарі

  • Микола Мазуренко 7ef4c839
    Якийсь подоляк крученонафталінистий. Голодомор хто не визнає? Росія і Ізраіль, бо союзники. Що тут ще пояснювати?
  • PREDATOR PREDATOR
    Хвалений Ізраїль, навіть і слова не сказав, москалям, за обстріл Бабиного Яру.
  • Доминик Радван
    Израиль ни разу не осудил агрессию РФ против Украины, к тому же до сих пор запрещает передавать Украине вооружения своего производства, хотя Азербайджану продавал напрямую.
    А нафталин беннет шастает в РФ обниматься с путиным на секретных переговорах. **** тут ещё говорить💨🤸
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