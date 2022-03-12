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Туск знімком дівчинки з України зі зброєю в руках присоромив країни ЄС: "Тільки не кажіть їй, що санкції обійдуться занадто дорого". ФОТО

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Голова Європейської Ради Дональд Туск присоромив країни ЄС, які надто переймаються наслідками санкцій проти Росії, знімком з дівчинкою з України зі зброєю.

Відповідний допис з’явився на сторінці Туска у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки не кажіть їй, будь ласка, що жорсткіші санкції обійдуться Європі занадто дорого", - звернувся він до колег у Євросоюзі.

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Туск знімком дівчинки з України зі зброєю в руках присоромив країни ЄС: Тільки не кажіть їй, що санкції обійдуться занадто дорого 01

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Топ коментарі

  • Lopik Kocur
    зажравшійсі Європі насрати. Аби їх не чіпали...
  • Юрий Хорошунов
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