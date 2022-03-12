У Маріуполі війська РФ обстріляли мечеть, де ховаються громадяни Туреччини, - МЗС України
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У Маріуполі Донецької області російські війська обстріляли мусульманську мечеть.
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України 12 березня, передає Цензор.НЕТ.
"Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Гюррем Султан) у Маріуполі обстріляли російські окупанти. Від обстрілів там ховається понад 80 дорослих та дітей, зокрема громадяни Туреччини", – ідеться в повідомленні.