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У Маріуполі війська РФ обстріляли мечеть, де ховаються громадяни Туреччини, - МЗС України

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У Маріуполі війська РФ обстріляли мечеть, де ховаються громадяни Туреччини, - МЗС України
У Маріуполі Донецької області російські війська обстріляли мусульманську мечеть.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України 12 березня, передає Цензор.НЕТ.

"Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Гюррем Султан) у Маріуполі обстріляли російські окупанти. Від обстрілів там ховається понад 80 дорослих та дітей, зокрема громадяни Туреччини", – ідеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • ingvarr papusha
    Эрдогану ***** , у него торговля на первом месте с росией
  • Женя Чайка 365b02b3
    Они роддомы обстреливают Что им мечеть?????А садики??????Смерть фашистским окупантам.Земля вам бетоном твари.
  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    навідь якщо орки вщент знищать мечеть
    Ердогану важливіше продавати помідори
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