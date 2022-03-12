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В адміністрації Байдена вважають, що зусилля Туреччини та Ізраїлю можуть виявитися ефективними для завершення війни РФ проти України, - CNN

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В адміністрації Байдена вважають, що зусилля Туреччини та Ізраїлю можуть виявитися ефективними для завершення війни РФ проти України, - CNN
Деякі представники Адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що зусилля Туреччини та Ізраїлю для завершення війни Росії проти України можуть виявитися більш ефективними, ніж спроби Франції та Німеччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у матеріалі на CNN.

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Таке переконання базується на тому факті, що у Туреччини та Ізраїлю встановлені відносини і з РФ, і Україною.

"Можуть бути інші сторони, які сприяють цьому або виступають посередниками, і, очевидно, вже робиться ряд зусиль. Але врешті-решт, швидше за все, це буде конфлікт, який триватиме ще деякий час, і в кінцевому підсумку це будуть переговори", - заявив високопоставлений чиновник Держдепартаменту США .

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Топ коментарі

  • Urs
    я шота перестал видеть разницу между немцем штайнмайером и евреем бенетом.
  • Coco Jumbo
    Предложить сдаться, как беннет? Байден может идти вслед за кацапским кораблем.
  • дмитрий иванов 527db324
    Жаль что в этой тёплой кампании нет участников Будапештского меморандума...
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