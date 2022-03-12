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Очільник ОДА Кулеба назвав найбільш небезпечні траси на виїзд із Києва: "В усіх районах області йде боротьба з диверсійними групами"

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Очільник ОДА Кулеба назвав найбільш небезпечні траси на виїзд із Києва: "В усіх районах області йде боротьба з диверсійними групами"
Голова Київської обласної цивільної адміністрації Олексій Кулеба перерахував найнебезпечніші траси на виїзд із Києва.

Відповідне оголошення він опублікував в своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільш небезпечні напрямки:

▪️Житомирська траса
▪️Буча – Ірпінь – Гостомель
▪️Макарів
▪️північ Вишгородського району.

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❌Бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району.
❌Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура.
❌Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.

Сьогодні відбувається продовження евакуації населення через гуманітарні коридори з Гостомелю, Козаровичі, Микуличі, Андріївка, Макарів, Бородянка.

Гуманітарна допомога направляться в усі 7 районів Київщини", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Окупанти їдуть по асфальтованим та освітленим дорогам і дуже дякують за них.
  • Urs
    Тому що треба було спочатку мільярд дерев сажати, тоді би вони заблукали, і не змогли продратися через хащі.
  • Роман Дузинкевич
    Власне притомні люди завжди казали, що так може бути, бо у зеленої камарильї не вірно розставлені приорітети.
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