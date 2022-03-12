ПВК "Вагнера" вербує найманців для відправки на війну з Україною. Беруть усіх без обмежень, - ВВС

Приватна військова компанія "Вагнера" розпочала терміновий набір найманців для відправки на війну з Україною. Для прискореного вербування були скасовані більшість обмежень.

Про це пише російська служба ВВС, передає Цензор.НЕТ.

Вербування найманців розпочалося 28 лютого. Відповідні повідомлення почали поширитися в соціальних мережах, зокрема в пабліках у "ВКонтакте".

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Для нових бойовиків були зняті обмеження. Раніше в "Вагнера" не приймали нікого, крім росіян, що народилися в межах країни до 2014 року. Тепер на "службу" беруть жителів "ЛНДР", Криму та іноземців, крім громадян Грузії. Також не потрібно мати довідки про борги та несудимість.

"Панове! Хто хоче поїсти "сало", пишіть мені. Діючих співробітників без косяків на пікнік не запрошують. Борги ФССП - по****. Закордонний - по****. Довідки - по****. ЛДНР, Крим запрошуємо дуже. У кого були проблеми з працевлаштуванням у нас - телефонуйте. Хто був звільнений у нас з якихось причин - телефонуйте. Повторюю, на пікнік запрошуємо поїсти "сало"", - таке повідомлення поширюється у внутрішніх ветеранських чатах бойовиків.

Зараз пункт вербування "вагнерівців" знаходиться в селищі Молькіно під Краснодаром.