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Росія погрожує ударами по конвоях з іноземним озброєнням для України

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Росія погрожує ударами по конвоях з іноземним озброєнням для України
Збройні сили Російської Федерації можуть завдавати ударів по конвоях з іноземною зброєю в Україні. Москва також попередила США про те, що передача озброєнь "матиме наслідки".

Про заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова в ефірі "Першого каналу", передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Конвої з озброєнням для України можуть стати цілями для Збройних сил Російської Федерації", - заявив він.

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За його словами, Росія попередила США про можливі наслідки передачі озброєнь на Україну.

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    НАТО несколько дней назад предупредило русских свиней что нападение на комвои НАТО будут трактоваться как нападение на альянс.
  • Rhodesian
    пес Рябко гавкає, а каравани йдуть =)
  • Дмитрий Гайдарченко
    Так уже было же, опять крутят шарманку?
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