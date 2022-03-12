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Зеленський: Це народна війна і час вимагає віддавати все, що потрібно для оборони. ВIДЕО

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Українці мають надзвичайних успіх у протистоянні агресору. Ми не маємо права знижувати інтенсивність оборони, як би складно це не було.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз час, який вимагає від усіх нас бути ефективними і в рутинних справах. Виконувати свою роботу на сто відсотків, допомагати колегам, дбати про своїх близьких. І при цьому віддавати все, що необхідно для нашої оборони. Для наших захисників. Це вітчизняна війна. Це народна війна. Це війна за нашу незалежність", - зауважив глава держави.

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Топ коментарі

  • Михаил 9b8cd9a5
    Не имеем права? А ты имел право закатывать деньги в асфальт,когда нет элементарной формы для ополчения,а кацапы топчатся у наших границ?
  • Василий СПРУТ
    Бить их и днем и ночью не давать спать и срать
  • 5 копійок
    Де ракетна програма яку заснував Порох? Скільки ракет зроблено за твого царювання?
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