MoneyGram зупиняє надання послуг у Росії
2 8796
Платіжна система MoneyGram зупиняє надання послуг у Росії.
Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми повідомляємо наших клієнтів та агентів про рішення призупинити надання послуг у Росії", - йдеться у повідомленні.
Згідно із заявою, MoneyGram також збільшила підтримку Save the Children та затвердила екстрений грант для Українського фонду допомоги.
"Послуги MoneyGram, як і раніше, доступні в Україні, зокрема отримання фізособами коштів особисто або в цифровому вигляді безпосередньо на банківський рахунок", - зазначила компанія.
Вона додала, що кожен день кількість транзакцій спрямованих в Україну та сусідні країни зростає, оскільки клієнти переказують гроші своїм сім'ям.