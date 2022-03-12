Платіжна система MoneyGram зупиняє надання послуг у Росії.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми повідомляємо наших клієнтів та агентів про рішення призупинити надання послуг у Росії", - йдеться у повідомленні.

Згідно із заявою, MoneyGram також збільшила підтримку Save the Children та затвердила екстрений грант для Українського фонду допомоги.

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"Послуги MoneyGram, як і раніше, доступні в Україні, зокрема отримання фізособами коштів особисто або в цифровому вигляді безпосередньо на банківський рахунок", - зазначила компанія.

Вона додала, що кожен день кількість транзакцій спрямованих в Україну та сусідні країни зростає, оскільки клієнти переказують гроші своїм сім'ям.

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