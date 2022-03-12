Зеленський - москвичам: Якщо в Мелітополі проти окупації виходять 2 тис. людей, то скільки має бути у вас проти війни?

Росіянам слід брати приклад із українців, які вміють відстоювати свою національну позицію.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Від самого ранку в українському – назавжди українському – Мелітополі збиралися люди, наші громадяни, на чергову акцію протесту проти російських військ. Проти намагань поставити місто на коліна. Понад дві тисячі людей на площі. Почуйте, будь ласка, в Москві!", - звернувся Зеленський до росіян.

"Якщо в Мелітополі проти окупації виходять дві тисячі людей, то скільки має бути у вас проти війни? Щоб було по чесному, щоб було по справедливості", - додав глава держави.

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