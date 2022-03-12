Вода Північнокримським каналом до окупованого Криму "просто так не піде", - Буданов
24 24234
Російські окупанти спробують подати воду в окупований Крим Північнокримським каналом, але просто так вода туди не піде.
Про це начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.
"Це спроба Росії, я думаю, ні для кого не є новиною. Вони спробують подати воду в окупований Крим, оскільки все ж таки чудово розуміють, що всі їхні казки про те, що за ці роки вони вирішили питання з водою – не більш ніж пропагандистський крок. Вони підірвали одну з дамб, частково вода пішла, скажімо так, Північнокримським каналом. Але вода просто не може сама йти – це треба розуміти. Це складна система гідротехнічних споруд, що потребує перекачування насосними станціями. Тобто просто так вода туди не пішла і не піде", – зазначив бригадний генерал Буданов.