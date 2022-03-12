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Німеччина позбудеться залежності від російської нафти до кінця року, - міністр економіки Хабек

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Німеччина позбудеться залежності від російської нафти до кінця року, - міністр економіки Хабек
Німеччина планує до осені 2022 року стати повністю незалежною від російського вугілля. До кінця року країна стане майже незалежною від російської нафти.

Про це заявив міністр економіки Німеччини, віце-канцлер Роберт Хабек, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми повинні піти від імпорту енергоносіїв з Росії", - сказав він.

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За його словами, Німеччина "кожен день, фактично щогодини прощається з російським імпортом".

"Якщо нам це вдасться, то до осені ми будемо незалежні від російського вугілля, а до кінця року - майже незалежні від російської нафти. З газом складніше, тому що у нас немає власних потужностей з імпорту СПГ", - додав він.

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Топ коментарі

  • Alex L cbc8e6bb
    Жодному слову німчури не вірю. Вони та рашисти це одне і теж лайно.
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Простьіе немцьі уже плюются на наших у**ков-политиков.
  • Sophia-Maria Duglass
    Немцы сейчас должны провести зачистку всех менеджеров правительства Меркель - бо все они брали гроши у убийцы из раши
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