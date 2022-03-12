Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Зараз на території України лишаються 86 тисяч російських військових, - Буданов

21 53247
Зараз на території України лишаються 86 тисяч російських військових, - Буданов
Ще 86 тисяч російських військових залишаються біля кордонів України. Всього ж за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну фактично повністю втратила свою боєздатність 31 батальйонно-тактична група ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Читайте також: Вода Північнокримським каналом до окупованого Криму "просто так не піде", - Буданов

"Станом на зараз боєготових підрозділів, які ще ведуть певні дії на території України, залишається 63 батальйонно-тактичні групи. Загалом це 86 тисяч 200 військовослужбовців. Така от цифра зараз залишилася. Це йдеться про всі війська, які задіяні в конфлікті між Росією та Україною", – заявив він.

Читайте також: Росія опрацьовує два варіанти ядерного шантажу, - Буданов

За словами керівника ГУР МО, станом на зараз 18 батальйонно-тактичних груп втратили свою боєздатність, а повністю знищеними є 13 БТГ армії РФ. Таким чином, як зазначив Буданов, 31 батальйонно-тактична група "фактично повністю втратила свою боєздатність".

Топ коментарі

  • буков
    Техніки там більше + ракети і літаки, але такими темпами....
  • Константин См
    Щось мало, 100-150тис+ має бути, якщо дані про накопичені на 24.02 на кордоні сили були правдиві, щось я цьому напів-кацапу ну вза-га-лі НЕ ВІРЮ.
  • MAKAROV ddf66d11
    KILL THEM ALL!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини